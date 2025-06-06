美貿易逆差 大減逾五成

經濟日報／ 編譯簡國帆陳律安／綜合外電

最新數據顯示，美國4月貿易逆差較3月劇減55.5%，寫歷來最大降幅，因進口量銳減，顯示企業搶在川普高關稅生效前大量進口的行動已告終。另外紐約聯邦準備銀行的最新調查顯示，約75%美國企業已調漲產品售價，以因應當局的激進貿易政策，而聯準會（Fed）褐皮書也顯示美國經濟活動減弱、物價攀升、聘僱減緩，凸顯Fed決策的挑戰艱鉅。

美國商務部5日公布，4月貿易逆差額驟降至616億美元，是2023年來最低，也低於彭博訪調經濟學家預期的660億美元，降幅則是史上最大，因美國出口增加3%，但進口降幅卻寫下歷來最大紀錄16.3%。

另一方面，紐約聯準銀行4日發布的地區企業調查報告顯示，約75%的企業都至少把一部分新增的成本轉嫁給消費者。這份報告是5月2-9日針對紐約與北紐澤西地區的企業進行調查，當時是川普政府大幅調降中國大陸關稅、從145%陡降到30%之前。

根據報告，約77%的服務業者把關稅所拉高的成本，部分轉嫁給客戶，約75%的製造商也轉嫁部分成本。約45%的服務業者和近33%的製造商則是完全轉嫁新增的成本。

調查也發現，企業調漲價格的速度很快，「超過半數的製造商和服務業者表示，在遭遇關稅相關成本增加後，逾一個月內調漲價格，許多都是在一天或是在一周內」調漲。

報告也指出，關稅的衝擊廣泛，約90%的製造商、75%的服務業者都指出，會使用某種形式的進口產品。製造商表示，截至5月初所支付的平均關稅稅率為35%，服務業者估算為26%，都遠高於六個月前。

Fed同日發布的褐皮書也顯示，最近幾周的經濟活動減弱或停滯，「所有地區都回報，居高不下的經濟與政策不確定性水準，已導致家庭與企業決策的躊躇與審慎態度」。這份報告雖不精確，但若將文字表述予以量化，會發現決策官員對經濟展望比之前負面得多。

褐皮書中指出，在各地區聯邦準備銀行與企業界接觸的過程中，提到「關稅」的次數持續增加，儘管這項調查是在川普政府暫停「對等式」關稅90天之後所做。

報告指出，物價以「溫和」步調上漲，但「廣泛聯絡人都回報，預期成本和物價未來將加速走揚」，一些地區預期漲幅將「強勁、顯著或大幅」，計劃轉嫁關稅相關成本的企業，預期將在三個月內採取行動。商業聯絡人指出，消費者沒有在支出，且形容勞動市場「持平」。

這也再度證實Fed決策前景的艱鉅挑戰，也印證了Fed官員對降息的審慎態度 。

美國 服務業

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