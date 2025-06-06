貿易戰影響更甚於疫情 IMF：新興國央行挑戰大

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，美國總統川普發起貿易戰對新興市場央行構成的挑戰，更甚於五年前的新冠肺炎疫情危機。

高萍娜表示，在疫情早期，全球央行都同步迅速寬鬆貨幣政策，但貿易戰震撼對各國的影響各有差異，對開發中經濟體和全球市場的衝擊難以預測，讓各國央行尤其難以支持本國經濟，「相較於新冠疫情，這回（各國央行）的挑戰將更大」。

聯準會官員已暗示，在確信關稅不會推升通膨之前，都不打算降息，但高萍娜認為，對新興市場來說，面對美國貿易壁壘加高的情勢，「更像是需求震撼」，這意味著通膨與成長都下滑，這與疫情情況不同。

她說，「當我們面對（各國貨幣政策）分歧，結果可能是全球金融情勢更為緊縮，新興市場又對全球市場的這類轉變特別敏感」，「若許多新興市場的相對經濟前景和全球風險惡化，可能面臨資本外流的風險，帶來（匯率）貶值壓力和更高的融資成本」。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家赫蕾洛指出，過去美元減弱雖意味著新興市場出口減弱，但資金成本也更便宜，現在不僅出口減弱，資金成本也因為長期公債殖利率高而居高不下。

疫情 新興市場

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