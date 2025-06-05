川普通話習近平！美股聞聲開高隨後轉跌 台積ADR漲0.1%

中國大陸官媒報導，美國總統川普和大陸國家主席習近平進行通話，美股5日開高隨後轉跌，投資人靜待進一步消息。道瓊工業指數跌0.4%；標普500和那斯達克指數均跌0.3%；費城半導體指數跌0.1%；台積電ADR漲0.1%。

新華社5日報導，習近平5日晚間應川普要求，和川普通了電話，為川普重返白宮後，兩人首次熱線通話。

而在當天稍早，美國勞工部也公布了新的勞動市場數據。上周初領失業救濟金人數為24.7萬人，比前一周增加8,000人，並高於道瓊預期的23.6萬人。

這份數據和昨（4）日公布的ADP就業報告，提高了對明（6）日公布的5月非農就業數據的擔憂。ADP就業報告顯示，5月民間企業僅增聘3.7萬人，遠低於道瓊預估的11萬人。經濟學家預期明日公布的5月非農就業人數將增加12.5萬人。