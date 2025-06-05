川普關稅發威！美4月貿易逆差減半 加國貿易逆差創新高

美國商務部5日公布，4月貿易逆差較3月劇減55.5%，寫歷來最大降幅，因進口量銳減，顯示企業搶在川普高關稅生效前大量進口的行動已告終。

美國4月的逆差額616億美元，為2023年來最小，也低於彭博訪調經濟學家預期的660億美元。當月美國對貨物與服務的進口降幅為創紀錄的16.3%，出口則增加3%。

加拿大統計局同日公布，4月貿易逆差達創紀錄的71億加幣（52億美元），遠超彭博訪調經濟學家最悲觀的預期，原因是當月出口銳減10.8%，寫新冠疫情時期之外、近17年的最大減幅。其中對美國的出口劇減15.7%，包括客車與輕型卡車出口驟降約23%。