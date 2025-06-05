快訊

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

川普關稅發威！美4月貿易逆差減半 加國貿易逆差創新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國商務部5日公布，4月貿易逆差較3月劇減55.5%，寫歷來最大降幅，因進口量銳減，顯示企業搶在川普關稅生效前大量進口的行動已告終。

美國4月的逆差額616億美元，為2023年來最小，也低於彭博訪調經濟學家預期的660億美元。當月美國對貨物與服務的進口降幅為創紀錄的16.3%，出口則增加3%。

加拿大統計局同日公布，4月貿易逆差達創紀錄的71億加幣（52億美元），遠超彭博訪調經濟學家最悲觀的預期，原因是當月出口銳減10.8%，寫新冠疫情時期之外、近17年的最大減幅。其中對美國的出口劇減15.7%，包括客車與輕型卡車出口驟降約23%。

關稅 美國 川普 加拿大

延伸閱讀

川普施壓Fed降息美元走疲 新台幣連2升收29.922元

梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

川普又出招！不只哈佛遭殃 再威脅撤銷哥大認證資格

相關新聞

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

隨著美國總統川普發動關稅戰，許多美國企業紛紛將供應鏈撤出墨西哥、中國大陸等可能被課高關稅國家。然而，全球最大服飾布章製造...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

ECB第八度降息1碼 市場預期今年內將再降1碼

歐洲央行（ECB）5日會議決定連續第八次降息，各項主要利率皆降1碼，符合預期，主因通膨率已經低於2%目標，且美國關稅措施...

不再是日圓...美元淪「利差交易」最佳融資幣 貶值壓力更大

研究集團TS Lombard表示，目前的交易情勢為利差交易營造「絕佳環境」，最佳融資方式是賣出美元，並建議投資人做多巴西...

不讓黃金專美於前！白銀大漲逾4% 飆上13年新高

隨著投資人買進貴金屬以避險的需求蔓延至黃金以外金屬，白銀價格5日盤中勁揚逾4%，站上13年高點。

年增23%、突破4千億台幣！東京Q1房產投資額登全球榜首

日本1-3月房地產投資金額突破兩兆日圓，創2007年來有紀錄以來單季最高。而東京的房產投資總額，更超越全球都市，登上榜首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。