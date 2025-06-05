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不再是日圓...美元淪「利差交易」最佳融資幣 貶值壓力更大

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
研究業者指出，美元是目前利差交易最佳融資貨幣。路透
研究業者指出，美元是目前利差交易最佳融資貨幣。路透

研究集團TS Lombard表示，目前的交易情勢為利差交易營造「絕佳環境」，最佳融資方式是賣出美元，並建議投資人做多巴西里爾等新興市場高收益貨幣

投資人做空一種貨幣，並透過該貨幣取得做多其他貨幣的資金，是外匯市場熱門利差交易策略。這麼做目的通常是趕搭其他貨幣較高收益，進而賺取利差。

全球投資人持續降低對美元曝險的「去美元」題材，在川普就任美國總統後開始蔚為風潮，關稅紛擾導致這股熱潮進一步升溫。追蹤美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數今年來已跌8.9%，目前在三年低點附近徘徊。

TS Lombard指出，外國人對美國資產胃納持續低迷，從策略來看增添看空美元的理由。TS Lombard說：「美國經濟或許持續穩步邁進，但從現況來看，美國經濟再次加速成長，進而帶動資金湧流入，似乎不是極具說服力的可能性。」

TS Lombard建議投資人做空美元，並建立新興市場高收益貨幣利差交易多頭部位，例如巴西里爾、墨西哥披索、智利披索和南非蘭德等利率遠高於美國的國家貨幣。TS Lombard總體策略師馮艾倫（Daniel von Ahlen）在報告中指出，目前的全球總體經濟環境從風險胃納來看「不會太熱，但也不會過冷」，對害怕市場氣氛突然反轉的利差交易而言，這種情況營造極有利環境。

不過，美元逐漸成為利差交易融資貨幣，對美元本身而言也有重大意義，因為這會推升美元潛在賣家人數，導致美元貶值壓力增加。如果美元融資貨幣地位變得更穩固，美國例外論時代已告終的論點，說服力可能增強。

貨幣 美國 日圓 投資人 外匯 壓力

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