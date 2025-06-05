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不讓黃金專美於前！白銀大漲逾4% 飆上13年新高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
白銀價格5日盤中登上13年高點。路透
白銀價格5日盤中登上13年高點。路透

隨著投資人買進貴金屬以避險的需求蔓延至黃金以外金屬，白銀價格5日盤中勁揚逾4%，站上13年高點。

白銀現貨價格5日盤中最多大漲4.2%，報每英兩35.955美元，是2012年2月以來最高水準。德國黃金精煉商賀利氏（Heraeus）資深交易員祖菲（Alexander Zumpfe）指出，白銀價格這波漲勢可能由技術動能、基本面持續改善及投資人興趣擴大驅動。

祖菲說：「白銀過去數周表現落後黃金，但如今已急起直追。這意味動能導向投資人興趣再度浮現，這些投資人紛紛轉進白銀。」

隨著美國帶頭發動的關稅戰戰線持續擴大強化黃金吸引力，金價過去12個月上漲44%，白銀價格則漲兩成左右。白銀具備雙重特性，既是金融資產也是工業原物料，例如太陽能面板重要原料之一就是白銀。

黃金 金價 投資人

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