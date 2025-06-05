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年增23%、突破4千億台幣！東京Q1房產投資額登全球榜首

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
在低利率的誘因下，日本單季房產投資寫新高，東京獨領風騷。路透
在低利率的誘因下，日本單季房產投資寫新高，東京獨領風騷。路透

日本1-3月房地產投資金額突破兩兆日圓，創2007年來有紀錄以來單季最高。而東京房產投資總額，更超越全球都市，登上榜首。外界估計，今年日本房市投資額將持續攀升。

根據房地產服務公司仲量聯行（JLL）的數據，第1季全球房產投資年增34％至1,850億美元，其中日本房產投資年增23%至2.1兆日圓（146億美元），為2007年訪調開始以來，首度突破兩兆日圓大關。歐洲和美國房產投資也攀升，但中國大陸持續萎靡、年減33％。

各城市而言，東京上季的房產投資，以110億美元排名第一，遠遠高於美國紐約的73億美元、及德州達拉斯-沃思堡都會區（DFW）的63億美元。

與此同時，外資對日本房產的投資，增加近三倍至6,331億日圓。美國資產管理業者黑石集團（Blackstone）以26億美元，從西武控股公司收購由前赤坂王子飯店改建的大樓，香港基滙資本也買下「東急廣場銀座」購物中心。另外，中國大陸等亞洲家族辦公室活躍於日本房市，日本壽險企業亦增加房地產在另類資產的投資比重。

外國觀光客增加的帶動下，日本大都市的商用地產租金和飯店價格上漲，提升了房產獲利能力。占該國房產投資六成的辦公大樓租金，也因供給短缺，價格走高

JLL預估，日本今年房產投資額將從去年的約5兆日圓，升至將近6兆日圓。JLL高級總監谷口學說：「隨著利率上升，更多企業將開始出售房地產，進一步增加投資機會」。

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