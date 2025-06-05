快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

太平洋起火貨輪 據悉裝載奇瑞、長城等陸廠電動車

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
因電動車起火而遭棄置的晨曦邁達斯號。路透
因電動車起火而遭棄置的晨曦邁達斯號。路透

彭博資訊引述知情人士報導，4日一艘在太平洋中央起火而遭棄置的貨輪，裝載了數家中國大陸車廠的車。

這艘晨曦邁達斯號（Morning Midas）上月26日從山東煙台港啟程，原定航向墨西哥。據悉船上裝載的3,000輛汽車，包含奇瑞汽車、長城汽車等陸廠產品。消息人士說，尚不清楚起火的是哪個廠牌的電動車

上汽通用也在煙台設廠，生產別克Envision車款，而該船由上汽旗下的安吉物流承租。其中一位消息人士說，船上約有140輛長城汽車的車款，不過均非電動車，裝載的位置也非起火的甲板區域。

奇瑞的代表拒絕回應彭博資訊的置評請求，長城汽車未立刻回覆。彭博資訊的電郵與致電未獲安吉物流回應。

電動車 物流

延伸閱讀

3000輛電動車毀了？深圳鹽田港出發貨輪太平洋起火

又是電動車自燃？載3000輛車貨輪太平洋失火，船員驚險棄船！

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

民代憂電動車消防設備不足 竹縣府將增購提升應變力

相關新聞

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

隨著美國總統川普發動關稅戰，許多美國企業紛紛將供應鏈撤出墨西哥、中國大陸等可能被課高關稅國家。然而，全球最大服飾布章製造...

美中貿易再開戰？陸遲未放寬管制稀土 美也否決乙烷出口大陸許可

在中國大陸管制出口稀土金屬引發美國不滿之際，美國能源運輸業者4日表示已收到美國政府的信函，要求在出口生產塑膠的重要原料乙...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

不讓黃金專美於前！白銀大漲逾4% 飆上13年新高

隨著投資人買進貴金屬以避險的需求蔓延至黃金以外金屬，白銀價格5日盤中勁揚逾4%，站上13年高點。

年增23%、突破4千億台幣！東京Q1房產投資額登全球榜首

日本1-3月房地產投資金額突破兩兆日圓，創2007年來有紀錄以來單季最高。而東京的房產投資總額，更超越全球都市，登上榜首...

太平洋起火貨輪 據悉裝載奇瑞、長城等陸廠電動車

彭博資訊引述知情人士報導，4日一艘在太平洋中央起火而遭棄置的貨輪，裝載了數家中國大陸車廠的車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。