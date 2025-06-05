太平洋起火貨輪 據悉裝載奇瑞、長城等陸廠電動車
彭博資訊引述知情人士報導，4日一艘在太平洋中央起火而遭棄置的貨輪，裝載了數家中國大陸車廠的車。
這艘晨曦邁達斯號（Morning Midas）上月26日從山東煙台港啟程，原定航向墨西哥。據悉船上裝載的3,000輛汽車，包含奇瑞汽車、長城汽車等陸廠產品。消息人士說，尚不清楚起火的是哪個廠牌的電動車。
上汽通用也在煙台設廠，生產別克Envision車款，而該船由上汽旗下的安吉物流承租。其中一位消息人士說，船上約有140輛長城汽車的車款，不過均非電動車，裝載的位置也非起火的甲板區域。
奇瑞的代表拒絕回應彭博資訊的置評請求，長城汽車未立刻回覆。彭博資訊的電郵與致電未獲安吉物流回應。
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