德國4月工業訂單意外成長 外媒分析：反映國內需求強勁
德國今天公布的官方資料顯示，德國4月工業訂單意外成長，對這個試圖擺脫數月來經濟停滯的歐洲最大經濟體而言，不啻為正面訊號。
法新社報導，根據德國聯邦統計局（Destatis）初步資料，4月新訂單月增率為0.6%。由於被視為未來商業活動指標，這項數據備受關注。
德國3月工業新訂單月增率則為3.4%。
4月訂單增加，主要歸功於電腦、電子及光學產品訂單成長21.5%。
運輸貨物跟加工金屬產品也分別提高了7.1%和4.4%。同時，電子設備及機械訂單分別衰退了9.2%、4.4%。
分析師認為，3月數據強勁成長，與企業紛紛趕在美國實施全面性關稅前囤貨有關。
荷商安智銀行（ING Bank）分析師布茲斯基（Carsten Brzeski）指出，4月的正面數據顯示，最近的增長「不只是貿易推動的前期加強（frontloading）」。
布茲斯基談到，3月的成長是由外國訂單推動，4月較溫和增長則是出於國內需求強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言