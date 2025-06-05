每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

隨著美國總統川普發動關稅戰，許多美國企業紛紛將供應鏈撤出墨西哥、中國大陸等可能被課高關稅國家。然而，全球最大服飾布章製造商World Emblem，並未如同多數美企轉往越南、馬來西亞等東南亞國家，而是選擇在多明尼加這個加勒比海島國設廠。

CNN Business報導，華府智庫「資訊科技與創新基金會」（ITIF）表示，多明尼加的製造業近年呈指數級成長，近20%的外資投入該產業，僅次於旅遊業。據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的資料，在2024年，對多明尼加的外國直接投資（FDI）年增7.1%，占中美洲FDI總額的41%。

多明尼加具備幾項吸引企業的關鍵優勢，包括政局穩定、技術人力、鄰近美國、且設有自由貿易區。該國六成的製造業集中於自貿區，企業在自貿區享有較輕的稅負，可省下數百萬美元。

Auffant全球顧問創辦人歐凡說，多明尼加以美麗的海灘聞名，製造業的知名度較低，「在過去數月，我們觀察到，一些美國企業已遷往或宣布遷往多明尼加，主要從中國大陸遷出」。

將產線遷往多明尼加的企業，包括服飾業者Hanes、鞋類品牌Timberland、Eaton Corporation等航太業者、洛克威爾自動化等IT業者，以及Cardinal Health等醫療器材業者。

World Emblem說，遷往多明尼加每年可望省下七位數字，最終計劃將30%–35%的產能轉移到多明尼加。該公司面積10萬平方英尺的多明尼加新廠將於本月動土，預計明年啟用。

不過，ITIF全球創新政策副總裁伊澤爾說，對有意將產線遷往多明尼加的企業來說，仍面臨一大障礙，那就是該國土地面積只有美國南卡羅萊納州的一半，因此自貿區的土地供應受限，「事實上，當局一直難以確保足夠的自貿區用地」。

多明尼加曾是台灣的邦交國，但已於2018年斷交，然而，隨著全球掀起半導體熱潮，多明尼加官員也喊話歡迎台資投資。