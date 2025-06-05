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緯創海外存託憑證6月中交易 外媒曝：擬募資9.23億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
路透報導，緯創海外存託憑證6月中交易，擬募資9.23億美元。本報系資料照片
路透報導，緯創海外存託憑證6月中交易，擬募資9.23億美元。本報系資料照片

據路透5日看到的投資條件書（term sheet），緯創（3231）將發行海外存託憑證（GDR），定於盧森堡掛牌，擬募款多達9.23億美元，GDR預定6月16日開始交易。

投資條件書寫道，該公司發售的GDR最多2.5億股，定價在3.62~3.693美元之間。相較於緯創5日收盤價的新台幣115元（3.85美元），大約折價4%~6%。

條件書說，緯創計劃把募得資金，用於以外幣採購原物料。該公司上個月表示，為輝達等設立的美國新廠，將在明年就緒，正與其他潛在客戶磋商。新廠將生產高效能運算產品與人工智慧（AI）相關商品。

經濟日報先前報導，緯創4月2日公布，為因應外幣購料需求，將發動海外籌資，暫訂以現金增資發行普通股20萬至25萬張，參與海外存託憑證，每股面額新台幣10元，發行金額將依發行股數及實際每股發行價格而定。

這是緯創近16年來，首度發行海外存託憑證籌資，前一次為2009年，發行總量為1.5億股，總籌資金額為2.235億美元。

美國 客戶 台幣 募款

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