大陸管制稀土出口 鈴木小型車Swift暫停產

受到大陸加強管制稀土出口的影響，日本鈴木汽車公司（Suzuki）的小型車暫時停產。這是日本汽車公司因大陸的稀土禁令導致汽車暫時停產的首例。

日本放送協會（NHK）報導，鈴木汽車因生產所需的零件短缺，5月26日起位於靜岡縣相良工廠除了部分車種外，主力的小型車「Swift」生產暫停。

知情人士表示，受到大陸管制稀土出口的影響，使用稀土的零件要進口到日本的手續繁瑣耗時，導致零件調度停滯。

鈴木汽車今天表示，到本月12日為止，暫時停止生產，待零件調度有眉目，13日起部分生產將重啟，預計16日以後恢復正常生產。

日本經濟新聞報導，稀土是用於電動車（EV）或混合動力車（Hybrid Vehicle, HV）馬達等所需的重要礦物，大陸政府今年4月作為報復美國對等關稅措施之一環，宣布限制7種稀土的出口。

大陸的稀土產量在全球占7成。大陸加強管制稀土出口，導致美國、歐洲等地的汽車生產陸續出現停產的情形，全球供應鏈受的影響擴大。

日本財務省（財政部）貿易統計顯示，日本進口稀土的數量有增加的傾向。2024年比2023年增加7%，為8335噸，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前的2019年同水準。另外，使用於汽車馬達的磁石需求增大。