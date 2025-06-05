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連洗衣精都賣不動？美知名消費大廠宣布裁員7千人

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
汰漬洗衣精生產商寶鹼宣布，未來兩年將裁員7,000人。路透
汰漬洗衣精生產商寶鹼宣布，未來兩年將裁員7,000人。路透

幫寶適紙尿褲和汰漬洗衣精生產商寶鹼（Procter & Gamble）宣布，未來兩年將裁員7,000人，相當於全球非製造人力的15%左右。

寶鹼截至去年6月員工總人數約10萬8,000人，該公司宣稱裁員目的不是削減成本，這波人力精簡是整頓的一環，展開整頓的用意是強化工作結構。寶鹼主管也表示，計劃縮減產品組合，退出部分產品類別並出脫特定市場一些規模較小品牌；寶鹼未透露這些計畫細節。

寶鹼4月公布單季營收下滑並下修年度營收預測，理由是消費者行為充滿不確定性和地緣政治環境陷入動盪。寶鹼表示，將考慮削減成本、調整產品配方及調高部分產品價格，藉此減輕關稅衝擊。

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