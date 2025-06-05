智利、Google簽協議 鋪設南美至亞太首條海底光纜

智利與Google今天簽署協議，將在2027年之前鋪設連接南美洲、亞洲和大洋洲的首條海底光纖電纜。

法新社報導，這條名為「洪堡計畫」（HumboldtProject）的光纖電纜全長1萬4800公里，將從智利太平洋沿岸的瓦巴萊索（Valparaiso ），經法屬玻里尼西亞（Polynesia），直到澳洲雪梨（Sydney）。

根據Google，這將是第一條直接連接南美洲和亞太地區的光纖電纜。

智利政府2024年1月首次宣布這項合作計畫時表示，此光纖電纜的容量為每秒144TB，使用壽命為25年。

這條電纜也可能讓南美洲其他國家受益，如阿根廷、巴拉圭和巴西。

智利外交部長范克拉維倫（Alberto van Klaveren ）指出：「在地緣政治緊張局勢和戰略競爭日益激烈的國際背景下…像洪堡計畫這樣的行動尤為重要。」

Google至今未透露其投資金額，但智利國營國家發展公司（Desarrollo Pais）負責人雷伊（Patricio Rey）表示，最初的投資額估計在3億至5.5億美元之間。

智利政府將出資2500萬美元。