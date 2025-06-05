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Suzuki招牌小車Swift驚傳停產 盤中重挫5% 大陸管制稀土害的

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
鈴木汽車的招牌都會小車Swift車款傳出在日本暫停生產，主要因中國大陸管制稀土出口導致零件短缺。圖／取自網路
鈴木汽車的招牌都會小車Swift車款傳出在日本暫停生產，主要因中國大陸管制稀土出口導致零件短缺。圖／取自網路

日本鈴木汽車（Suzuki）股價今天盤中重挫多達5.7%，因日本媒體報導該公司暫停在日本生產招牌都會小車Swift車款，主要因中國大陸管制稀土出口導致零件短缺。

這是大陸稀土出口管控措施首度直接影響到日本車廠的運作，也意味著鈴木汽車成為第一家受衝擊的日本汽車製造商。

Suzuki先前已表示，相良工廠從5月26日至6月6日暫停Swift生產，但當時沒透露原因。

鈴木發言人被彭博資訊詢問停產細節時不願置評，僅表示產線暫停一事已經公布。

中國4月時決定管制多種稀土及相關磁鐵的出口，此舉衝擊全球汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。

鈴木 稀土 日本

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