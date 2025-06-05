NVIDIA攜手Google Cloud 為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA今日宣布與 Google Cloud 合作，運用 Blackwell HGX and DGX 平台及 NVIDIA 機密運算（NVIDIA Confidential Computing）技術保護資料安全，並將代理型 AI（agentic AI）帶給尋求在地端使用 Google Gemini 系列人工智慧（AI）模型的企業。

NVIDIA表示，透過搭載 NVIDIA Blackwell 平台的 Google 分散式雲端（Google Distributed Cloud，GDC），企業的地端資料中心可以鎖定存取病患紀錄、金融交易和政府機密資訊等機敏資訊的權限，以符合法規要求和資料主權法令。NVIDIA強調該公司機密運算技術還能保護 Gemini 模型中的敏感程式碼，避免未經授權的存取與資料外洩。

Google Cloud 基礎設施與解決方案部門副總裁暨總經理 Sachin Gupta 表示，「藉由將我們的 Gemini 模型與 NVIDIA Blackwell 的突破性效能及機密運算能力相結合，我們讓企業能夠充分發揮代理型 AI 的潛力。這項合作有助於確保客戶能夠在不影響效能或操作便利性的情況下，安全地進行創新。」

NVIDIA Blackwell 的機密運算技術能為企業提供技術保障，包括Gemini 模型應用程式介面的使用者提示及用於微調的資料，都能保持安全，無法被檢視或修改。與此同時，模型所有者可以防止未經授權的存取或竄改，提供雙重保護，讓企業能夠在維護資料隱私的同時，利用 Gemini 模型進行創新。

Google Cloud 將成為首批提供機密運算功能的雲端服務供應商之一，以保護無論是在雲端或混合環境中的代理型 AI 工作負載。

NVIDIA表示，這項解決方案由搭載 Blackwell GPU 與 NVIDIA 機密運算技術的 NVIDIA HGX B200 平台驅動，讓客戶能夠保護 AI 模型與資料安全。這樣可讓使用者在不影響資料安全性或模型完整性的情況下，達到突破性的效能與能源效率。