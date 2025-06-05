快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

NVIDIA攜手Google Cloud 為企業帶來代理型AI推理功能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA攜手與Google Cloud合作， 為企業帶來代理型AI推理功能。圖／NVIDIA提供
NVIDIA攜手與Google Cloud合作， 為企業帶來代理型AI推理功能。圖／NVIDIA提供

NVIDIA今日宣布與 Google Cloud 合作，運用 Blackwell HGX and DGX 平台及 NVIDIA 機密運算（NVIDIA Confidential Computing）技術保護資料安全，並將代理型 AI（agentic AI）帶給尋求在地端使用 Google Gemini 系列人工智慧（AI）模型的企業。

NVIDIA表示，透過搭載 NVIDIA Blackwell 平台的 Google 分散式雲端（Google Distributed Cloud，GDC），企業的地端資料中心可以鎖定存取病患紀錄、金融交易和政府機密資訊等機敏資訊的權限，以符合法規要求和資料主權法令。NVIDIA強調該公司機密運算技術還能保護 Gemini 模型中的敏感程式碼，避免未經授權的存取與資料外洩。

Google Cloud 基礎設施與解決方案部門副總裁暨總經理 Sachin Gupta 表示，「藉由將我們的 Gemini 模型與 NVIDIA Blackwell 的突破性效能及機密運算能力相結合，我們讓企業能夠充分發揮代理型 AI 的潛力。這項合作有助於確保客戶能夠在不影響效能或操作便利性的情況下，安全地進行創新。」

NVIDIA Blackwell 的機密運算技術能為企業提供技術保障，包括Gemini 模型應用程式介面的使用者提示及用於微調的資料，都能保持安全，無法被檢視或修改。與此同時，模型所有者可以防止未經授權的存取或竄改，提供雙重保護，讓企業能夠在維護資料隱私的同時，利用 Gemini 模型進行創新。

Google Cloud 將成為首批提供機密運算功能的雲端服務供應商之一，以保護無論是在雲端或混合環境中的代理型 AI 工作負載。

NVIDIA表示，這項解決方案由搭載 Blackwell GPU 與 NVIDIA 機密運算技術的 NVIDIA HGX B200 平台驅動，讓客戶能夠保護 AI 模型與資料安全。這樣可讓使用者在不影響資料安全性或模型完整性的情況下，達到突破性的效能與能源效率。

NVIDIA Google AI

延伸閱讀

最新測試：輝達Blackwell訓練效能躍進 所需數量更少

輝達形容AI需求「大爆發」 透露全球正在打造100座AI工廠

輝達、微軟競逐市值王 戰況激烈

Google撤銷憑證信任 立委葛如鈞再批政府失責、貽笑國際

相關新聞

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

Suzuki招牌小車Swift驚傳停產 盤中重挫5% 大陸管制稀土害的

日本鈴木汽車（Suzuki）股價今天盤中重挫多達5.7%，因日本媒體報導該公司暫停在日本生產招牌都會小車Swift車款，...

蘋果下架9600多款越南App 多數涉及詐騙活動

越南去年被蘋果App Store下架的應用程式數量排名全球第三，僅次於中國與美國，共有9600多款應用程式被下架，大部分...

NVIDIA攜手Google Cloud 為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA今日宣布與 Google Cloud 合作，運用 Blackwell HGX and DGX 平台及 NVI...

IEA：全球今年能源投資將創3.3兆美元紀錄 乾淨能源火熱吸金

國際能源署（IEA）5日表示，儘管經濟不確定性和地緣政治緊張局面環伺，但預期今年全球能源投資額達到創紀錄的3.3兆美元，...

最新測試：輝達Blackwell訓練效能躍進 所需數量更少

最新測試數據顯示顯示，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）最新款晶片Blackwell訓練AI系統的效能有所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。