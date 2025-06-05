最新測試：輝達Blackwell訓練效能躍進 所需數量更少
最新測試數據顯示顯示，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）最新款晶片Blackwell訓練AI系統的效能有所進步，而且訓練大型語言模型（LLM）所需要的晶片數量也大幅減少。
發布AI系統基準效能測試的非營利組織MLCommons，釋出以輝達和超微（AMD）新晶片訓練AI系統的結果，這也是該組織首度釋出各款晶片在訓練Llama 3.1 405B等LLM時的表現。Llama 3.1 405B是Meta釋出的開源碼模型，參數夠大，能讓外界窺見這些晶片在處理伊些最複雜訓練任務時的表現。
輝達及其夥伴迄今是唯一提交訓練這類模型的數據業者，顯示輝達每組Blackwell的處理速度最多比上一代的Hopper晶片快一倍。在輝達Blackwell表現最快的測試中，2,496組Blackwell只花27分鐘就完成訓練測試，而輝達上一代晶片若要達成相同時間，需要三倍以上的晶片數量。
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