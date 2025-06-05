亞馬遜投資100億美元擴建北卡AI設施 傳將測試送貨人形機器人

亞馬遜正投資100億美元，擴建北卡羅萊納州的人工智慧（AI）基礎設施，同時正準備測試送貨人形機器人，並在消費者開發部門成立新的代理人AI團隊，希望在快速成長的科技領域鞏固地位。

亞馬遜4日宣布，這項在北卡羅萊納州里奇蒙郡（Richmond）的投資，預料將創造至少５００個高度技能職位，包括資料中心工程師和網通專家等工作。

亞馬遜上季資本支出共約250億美元，預期今年底前也將維持相同的支出水準，目前還不清楚這100億美元投資是否為先前資本支出計畫的一環。該公司目前在北卡羅萊納州聘僱約2.4萬名全職與兼職員工，包括零售部門人員。

此外，美國科技媒體The Information報導，亞馬遜正在開發人形機器人的軟體，並且在舊金山總部完成約略咖啡廳大小的室內障礙區「人形園區」，近期將測試人形機器人，最終由這些機器人取代送貨人員。

亞馬遜希望能把這些機器人放置在Rivian電動廂型車後方，並且派出遞送包裹。亞馬遜人類送貨員目前使用超過2萬輛Rivian廂型車，未來幾年將擴增送貨車隊，在2030年前增加到10萬輛，該公司並且在測試區內放置一輛以協助測試。

報導指出，亞馬遜今夏將測試多款人型機器人，包括來自中國大陸寧樹科技的機器人，從而蒐集到能用於快速訓練新人形機器人的多種數據。負責這項專案的團隊已開發訓練機器人的基礎模型，也正尋求如何同時使用多模態大型語言模型。

同時，亞馬遜也在矽谷的研發部門Lab126之下，新設聚焦於代理人AI的團隊，協助開發機器人營運所使用的代理人AI「架構」，這種應用常被稱為「物理AI」（或稱「實體AI」）。亞馬遜說，這些系統將讓機器人具備「聆聽與理解自然語言、並據以行動」的能力。