舒潔面紙將變巴西品牌？母公司要賣掉國際衛生紙業務
根據彭博資訊引述華爾街日報的獨家報導，美國金百利克拉克公司（Kimberly-Clark）接近以約35億美元價碼，出售北美以外的全球Kleenex（在台灣的品牌名為舒潔）及衛生紙業務。
報導指出，這筆交易可能最快在周四（5日）完成，買家是巴西紙漿供應商Suzano SA。
總部位於德州達拉斯的金百利克拉克擁有三大核心業務，而國際的衛生紙事業是其中最小的也霧，一年淨營收不到35億美元，而且利潤率也是其中最低的。
金百利克拉克其他知名品牌還包括Scottex廚房紙巾、Andrex廁紙、WypAll擦拭布以及寶寶尿布品牌好奇（Huggies）。
彭博先前曾報導，這項出售事宜吸引到其他許多公司表達興趣，包括新加坡金鷹集團（Royal Golden Eagle）與印尼亞洲漿紙公司（Asia Pulp & Paper）。
至於台灣的舒潔品牌屬於金百利克拉克（美國）所設立的台灣分公司經營，是金百利克拉克公司在台灣的業務分支，登記地點則是在英屬蓋曼群島。
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