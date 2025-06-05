快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

舒潔面紙將變巴西品牌？母公司要賣掉國際衛生紙業務

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國金百利克拉克公司（Kimberly-Clark）傳出即將出售北美以外的全球Kleene品牌及衛生紙業務。美聯社
美國金百利克拉克公司（Kimberly-Clark）傳出即將出售北美以外的全球Kleene品牌及衛生紙業務。美聯社

根據彭博資訊引述華爾街日報的獨家報導，美國金百利克拉克公司（Kimberly-Clark）接近以約35億美元價碼，出售北美以外的全球Kleenex（在台灣的品牌名為舒潔）及衛生紙業務。

報導指出，這筆交易可能最快在周四（5日）完成，買家是巴西紙漿供應商Suzano SA。

總部位於德州達拉斯的金百利克拉克擁有三大核心業務，而國際的衛生紙事業是其中最小的也霧，一年淨營收不到35億美元，而且利潤率也是其中最低的。

金百利克拉克其他知名品牌還包括Scottex廚房紙巾、Andrex廁紙、WypAll擦拭布以及寶寶尿布品牌好奇（Huggies）。

彭博先前曾報導，這項出售事宜吸引到其他許多公司表達興趣，包括新加坡金鷹集團（Royal Golden Eagle）與印尼亞洲漿紙公司（Asia Pulp & Paper）。

至於台灣的舒潔品牌屬於金百利克拉克（美國）所設立的台灣分公司經營，是金百利克拉克公司在台灣的業務分支，登記地點則是在英屬蓋曼群島。

衛生紙 美國 品牌

延伸閱讀

巴西經濟首季成長引領G20 農業成引擎

NBA／印城記者追問引爆衝突 席亞康怒回：你哪位？到底想幹嘛？

路透：巴西起訴比亞迪 控其在當地設廠期間「侵犯勞工權利」

【重磅快評】監院沒錢買衛生紙 秘書長用公務車接送愛犬？

相關新聞

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

舒潔面紙將變巴西品牌？母公司要賣掉國際衛生紙業務

根據彭博資訊引述華爾街日報的獨家報導，美國金百利克拉克公司（Kimberly-Clark）接近以約35億美元價碼，出售北...

怨航空公司託運費太貴 旅客找對策：登機箱銷量暴衝

飛機票看起來便宜，但加上行李託運費之類的附加費用後，總價大幅膨脹，令旅客怨聲載道。為避免被收取昂貴的行李託運費，愈來愈多...

OpenAI付費企業用戶突破300萬 新增一「超好用」開會功能

AI聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI在4日宣布，目前已擁有300萬家付費企業用戶，高於2月時公布的200萬家...

輝達形容AI需求「大爆發」 透露全球正在打造100座AI工廠

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）主管表示，由於推理模型的晶片使用量增加，需求已「大爆發」，並且點出主權A...

黃仁勳才傳賣股 輝達董事又逢高要出脫400萬股 套現5.5億美元

身價億萬的輝達（Nvidia）董事史蒂文斯（Mark Stevens）在本周出脫逾100萬股輝達股票，此時正值輝達股價擺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。