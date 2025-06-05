怨航空公司託運費太貴 旅客找對策：登機箱銷量暴衝

飛機票看起來便宜，但加上行李託運費之類的附加費用後，總價大幅膨脹，令旅客怨聲載道。為避免被收取昂貴的行李託運費，愈來愈多人搭機只帶隨身行李，連帶讓符合航空公司登機尺寸限制的小型行李箱銷量暴增。

現年24歲的Lauren Alexander從美國波士頓飛加拿大多倫多度周末，她形容航空公司為行李託運開出的200美元（約台幣6,000元）附加費太「荒謬」，為了省錢，她最終只帶了一個小背包登機。

曾幾何時，行李託運、選座和機上餐飲都是搭乘商業航班的基本服務，但在廉價航空興起後，一切都變了。2006年，英國FlyBe航空公司首開先例，行李託運要收費，分預購和臨櫃購買，分別收費2英鎊和4英鎊，隨後其他廉航紛紛仿效，甚至也有旗艦型航空公司跟進，美國航空在2008年成為美國首家國內航線首件託運行就要收費的公司。加拿大航空和西南航空最近也加入此一陣容。

這催生了搭機免託運的新旅遊模式興起。英國行李箱品牌Antler表示，4月推出符合尺寸規定的新款登機箱「賣瘋了」。另外，TikTok上有關「行李打包技巧」以及「登機箱尺寸規定」的影片，瀏覽量狂飆。

根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，今年全球航空公司的附加費，包括行李、選座、Wi-Fi服務、貴賓廳、升艙及餐飲，預計可達1,450億美元，占總收入的比重大約是14%，高於去年的1,370億美元。

託運行李收費就夠讓旅客不滿的了，航空公司把主意打到「隨身行李」的頭上。愛爾蘭廉航瑞安航空規定，只有能塞進座椅下的小包包免費，登機箱放入頭上行李艙就需付費至少6英鎊。根據英國廣播公司報導，BBCEasyJet、Norwegian、Transavia、Vueling和Wizz Air等歐洲航空公司也對隨身行李收费。

消費者組織Becu已援引2014年歐盟法院裁決（航空公司不得對合理重量和尺寸的隨身行李收費）向歐盟執委會投訴，但合理要求的具體標準還需官方進一步界定。