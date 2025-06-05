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台積電延後日本建廠效應浮現 三菱電機放緩投資熊本

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
台積電在日本熊本第一座晶圓廠落成，但第二座廠會延後動工。美聯社
台積電在日本熊本第一座晶圓廠落成，但第二座廠會延後動工。美聯社

台積電董事長魏哲家3日於股東會後接受媒體聯訪時表示，熊本第二座晶圓廠將延至年中啟動，對熊本的影響正在擴大。日本經濟新聞報導，三菱電機於上月底已宣布，將延後在熊本的功率半導體投資計畫。

魏哲家日前表示，因為熊本當地交通壅塞情況明顯，居民反應強烈，台積電已與日本中央及地方政府協調，待交通問題獲得實質改善後，才會施工。他曾親自前往熊本了解狀況，「本來10分鐘可以開到的地方，變成要一個小時」。

日經指出，魏哲家的言論受到特別關注的背後，反映外界擔憂半導體業界的投資將放緩。熊本也面臨獨特的地方性問題。半導體產業快速集中的同時，也發生擴張過快造成的失衡。

熊本縣府等相關單位正加緊推動交通壅塞對策，並表示將持續支援硬體及軟體建設。2024年9月起，縣市合計已有4千名公務員採彈性時間上班與遠距辦公。至2025年春季，縣政府預計與200家企業合作，啟動「1萬人離峰通勤運動」，全民參與紓緩塞車。

熊本縣知事木村敬3日晚間緊急發表聲明：「我們希望台積電高層能正確認識地方上的因應情況，相信他們能理解。」

台積電於2025年起，將原訂於熊本縣菊陽町動工的第2工廠時程，從原本預定的2025年1至3月，延後至「2025年內」。菊陽町町長吉本孝壽4日也表示：「將持續提供第2工廠建設所需的支援。」

根據九州經濟調查協會估算，自2021年起至2030年止，半導體相關產業將為熊本帶來13兆日圓經濟效益。

熊本 日本經濟 半導體

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