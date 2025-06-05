美元走軟 日圓勁升加幣走強 美就業和服務業數據疲軟

美元匯率周三（4日）走軟，因美國公布民間就業數成長和服務業活動數據均弱於預期，導致美國公債殖利率全線下跌。加拿大央行維持利率不變後，加元創下年內新高。

美元指數4日跌0.44%，報98.777；彭博美元指數下跌0.5%，報1208.22；若跌破1197.88，將創2022年以來最低水準。

美元兌日圓貶值0.83，報142.77日圓。

歐元兌美元升值0.4%，報1.1417美元。歐洲央行將於周四公布利率決議。

ADP數據顯示，5月美國民間部門新增就業數3.7萬個，而預期為新增11.4萬個；ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，繼年初表現強勁之後，聘僱動能正在減弱。

美國供應管理學會（ISM)）服務業指數報49.9，預估為52.0，凸顯服務業景氣陷入萎縮。

加幣創下2025年以來的新高，美元兌加幣報1.3653加幣。此前加拿大央行維持政策利率在2.75%不變，符合市場定價所反映的預期和經濟學家的預期。

加拿大央行在聲明中表示：「我們將繼續評估經濟疲軟對通膨造成的下行壓力和成本上升對通膨造成的上行壓力的時機和強度。」