費半強漲逾1% 台積電、日月光ADR勁揚2% 聯電疲弱

台股ADR周三（4日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚2.42%，報每股202.40美元，換算並折合台幣後為每股1,213.79元，較台北交易股票溢價率為22.61%。美國商務部長盧特尼克4日在聽證會上表示， 正在重談拜登時期晶片法補助款，台積電是成功案例。

日月光ADR也上漲2%，但聯電ADR下跌近3%。聯電4日公告除息交易日為6月24日，每股將配發2.85元現金股利；以聯電4日在台股收盤價45.95元計算，現金殖利率約為6.2%。

美股道瓊工業指數4日收盤下跌91.90點，跌幅0.22%，至42,427.74點；標普500指數微漲0.44點，漲幅0.01%，至5,970.81點；那斯達克指數上漲61.53點，漲幅0.32%，至19,460.49點。

費半指數大漲1.39%，報5,033.35點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 144.98 +2.00 140.00 3.56

中華電 CHT 129.87 -0.46 129.50 0.28

台積電 TSM 1,213.79 +2.42 990.00 22.61

聯電 UMC 45.70 -2.81 45.95 -0.55

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據