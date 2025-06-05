費半強漲逾1% 台積電、日月光ADR勁揚2% 聯電疲弱
台股ADR周三（4日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚2.42%，報每股202.40美元，換算並折合台幣後為每股1,213.79元，較台北交易股票溢價率為22.61%。美國商務部長盧特尼克4日在聽證會上表示， 正在重談拜登時期晶片法補助款，台積電是成功案例。
日月光ADR也上漲2%，但聯電ADR下跌近3%。聯電4日公告除息交易日為6月24日，每股將配發2.85元現金股利；以聯電4日在台股收盤價45.95元計算，現金殖利率約為6.2%。
美股道瓊工業指數4日收盤下跌91.90點，跌幅0.22%，至42,427.74點；標普500指數微漲0.44點，漲幅0.01%，至5,970.81點；那斯達克指數上漲61.53點，漲幅0.32%，至19,460.49點。
費半指數大漲1.39%，報5,033.35點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 144.98 +2.00 140.00 3.56
中華電 CHT 129.87 -0.46 129.50 0.28
台積電 TSM 1,213.79 +2.42 990.00 22.61
聯電 UMC 45.70 -2.81 45.95 -0.55
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言