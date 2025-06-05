美股收盤／標普500持平 大型科技股上漲 抵銷疲軟數據利空

美國股市周三（4日）收盤漲跌互見，標普500指數幾乎持平，以科技股為主的那斯達克指數小幅上漲，道瓊工業指數下跌，疲軟的經濟數據凸顯美國總統川普的貿易政策衝擊經濟，不過，大型科技股上漲，抵銷就業和服務業數據疲軟帶來的影響。

道瓊工業指數4日收盤下跌91.90點，跌幅0.22%，至42,427.74點；標普500指數微漲0.44點，漲幅0.01%，至5,970.81點；那斯達克指數上漲61.53點，漲幅0.32%，至19,460.49點。

美國5月服務業出現近一年來的首次萎縮，同時企業支付的投入價格上漲，這提醒人們經濟仍面臨成長放緩和通膨上升的風險。標普500指數早盤的漲幅在臨近收盤時基本煙消雲散，成交量也相對較低。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示：「關稅影響可能抬高了服務業企業支付的價格。」

ADP全國就業報告顯示，5月美國民間就業數增幅為兩年多來最小。投資人等待周五的非農就業數據，以尋找貿易不確定性如何影響美國勞動力市場的更多跡象。

華盛頓將進口鋼鐵和鋁的關稅加倍至50%，周三也是川普要求貿易夥伴提出最佳方案以避免其他懲罰性關稅在7月初生效的最後期限。

投資者重點關注華盛頓與貿易夥伴之間的關稅談判，預期川普和中國國家主席習近平將在本周某個時候通話，世界上最大兩個經濟體之間的緊張局勢繼續醞釀。

川普在美東時間4日凌晨2時17分左右於自家社群平台Truth Social發文說，「我喜歡中國的習主席，一直以來都是如此，也將一直如此」，接著以一連串大寫字母表示，「但他非常強硬，極難談成任何協議！」

Ladenburg Thalmann資本管理公司執行長Phil Blancato說：「如果我們不能和中國達成協議，關稅之爭將在未來數月仍是頭條新聞，並將對國內和國際經濟產生影響。」

標普500指數仍比2月創下的紀錄高位低2%以上。

華爾街上有些策略師正轉向更加樂觀。巴克萊加入眾多券商的行列，上調標普 500 指數的年末目標價，指出貿易不確定性有所緩解，而且預期2026 年的獲利成長將趨於正常。

在個股方面，博通延續近期的漲勢，周三對股指上漲貢獻較大。

特斯拉下跌3.5%，該公司在歐洲主要市場的銷量連續第五個月下滑。

折扣零售業者Dollar Tree股價重挫8.4%，因為公司警告說，關稅相關成本帶來影響。

惠與（HPE）上漲 0.8%，AI伺服器和混合雲端部門的需求幫助該公司第2季營收和獲利超出預期。

美國第四大銀行富國銀行收跌0.4%，稍早曾短暫創下三個月新高，此前聯準會消了長期以來對該銀行1.95兆美元的資產上限。