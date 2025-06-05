美財部砸100億美元購債

美國長債殖利率一路攀高，聯準會（Fed）遲遲未出手相救。專家指出，美國財政部長貝森特顯然已不再指望Fed，3日撥款100億美元回購美債，為財政部史上最大規模債券回購行動。

SPI資產管理公司的交易與市場策略主管英尼斯（Stephen Innes）在FXstreet財經網站發文寫道，美國30年期公債殖利率逼近令人憂慮的5%大關，貝森特不再靜觀其變，財政部3日斥資100億美元回購美債，為該部歷來最大規模債券回購。

英尼斯認為，此舉重要性不可小覷，儘管財政部這回敲進較短天期的公債，包括2025年7月到2027年5月公債，未來可能會買較長天期公債。

財政部4日將重返債市，這次鎖定2036年~2045年到期的公債，即10年到20年期公債，購債上限並會從5月的10億美元倍增至20億美元。英尼斯指出，財政部加碼購債是蓄意為之，貝森特釋出明確訊息，如果鮑爾繼續夢遊，財政部不只會填補Fed空缺，還會主動奪回主導權。