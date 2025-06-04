不是蘋果！美國關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

Counterpoint研究公司4日以美國關稅不確定性捲土重來為由，大幅下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。

根據Counterpoint提供的數據，蘋果2025年智慧手機出貨量預料將成長2.5%，不如原本預估的成長4%，三星今年出貨量成長率預測則從1.7%下修至零。Counterpoint也已下修2025年全球智慧手機出貨量成長率預測，從4.2%調降至1.9%。

事實上，關稅並非Counterpoint調整智慧手機出貨量預測唯一因素。Counterpoint研究副總監麗姿‧李（音譯）說：「基於蘋果和三星對美國市場的曝險，外界都聚焦於這兩家公司。關稅促使我們調整預測，但我們也將需求轉弱納入考量。除了北美，歐洲和亞洲部分地區需求也已下滑。」

Counterpoint指出，相較於其他業者出貨量成長率大多遭到下修，華為是一大亮點，這家中國大陸科技巨擘2025年智慧手機出貨量可能成長11%。