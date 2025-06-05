Meta拚AI 簽20年核電合約

Meta和能源公司Constellation簽下一紙長達20年的核電採購合約，延續科技巨人因應資料中心電力需求大增而與傳統電力產業合作的趨勢。

合約長達20年，可見Meta看好這波人工智慧（AI）熱潮不會退燒。Meta在部落格發文表示：「我們對核能的投資，將確保擁有足以支撐AI創新所需的強大能源基礎建設，進而帶動經濟成長，並為社會做好迎向未來的準備。」

此交易顯示，大型科技公司仍不斷為AI基礎建設投注長期資源，不只著眼於明年或後年，更是在為未來數十年的電力供應布局。

自2027年6月，Meta將向Constellation位於伊利諾州的Clinton乾淨能源中心購買約1.1 GW（百萬瓩）電力，相當於這座核電廠一座核電機組的全部供電。這項長約不僅確保電廠持續運作，也有助於其未來取得營運執照的展延。若沒有Meta的承諾，這座核電廠恐因自2017年以來仰賴零排放電力補貼到期而面臨關廠風險。

這項交易可望成為大型科技公司一種合作模式的範例：一方面支持現有核電廠持續運轉，另一方面也規劃以新建核電廠和其他能源來源來供應資料中心所需電力。