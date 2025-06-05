Meta拚AI 簽20年核電合約

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

Meta和能源公司Constellation簽下一紙長達20年的核電採購合約，延續科技巨人因應資料中心電力需求大增而與傳統電力產業合作的趨勢。

合約長達20年，可見Meta看好這波人工智慧（AI）熱潮不會退燒。Meta在部落格發文表示：「我們對核能的投資，將確保擁有足以支撐AI創新所需的強大能源基礎建設，進而帶動經濟成長，並為社會做好迎向未來的準備。」

此交易顯示，大型科技公司仍不斷為AI基礎建設投注長期資源，不只著眼於明年或後年，更是在為未來數十年的電力供應布局。

自2027年6月，Meta將向Constellation位於伊利諾州的Clinton乾淨能源中心購買約1.1 GW（百萬瓩）電力，相當於這座核電廠一座核電機組的全部供電。這項長約不僅確保電廠持續運作，也有助於其未來取得營運執照的展延。若沒有Meta的承諾，這座核電廠恐因自2017年以來仰賴零排放電力補貼到期而面臨關廠風險。

這項交易可望成為大型科技公司一種合作模式的範例：一方面支持現有核電廠持續運轉，另一方面也規劃以新建核電廠和其他能源來源來供應資料中心所需電力。

核電 核能 基礎建設

延伸閱讀

被追問是否支持核電 盧秀燕：主張採雞尾酒式

Meta 簽核電長約以滿足 AI 電力需求 為什麼輝達成了贏家？

Meta合作Anduril開發鷹眼系統 可偵測遠程無人機

挺黃仁勳談核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電

相關新聞

Fed遲不出手相救…美財政部砸百億美元購債 創史上最大規模

美國長債殖利率一路攀高，聯準會（Fed）卻遲遲未出手相救。專家指出，美國財政部長貝森特不再等候Fed，3日撥款100億美...

黃仁勳最大原動力竟是「這件事」 傳記作家驚呼：最讓人意外的地方

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳掌管著全球首屈一指的企業，公司市值逼近3.4兆美元。然而，他坦言，自己依舊擔心這家他在1...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

全球百萬美元富豪人數 創高

美股大漲加上人工智慧（AI）熱潮，促使2024年全球高淨值人士總數達到2,340萬人，創歷史新高紀錄，尤以金字塔頂端的超...

美就業疲弱 川普再轟鮑爾

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告遠不如預期，5月民間就業人數寫兩年多來最低水準，引發美國總統川普在社群媒體暴氣發文，...

陸管制稀土 衝擊全球車廠

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）4日表示，由於中國大陸實施出口限制導致稀土短缺，歐洲已有多家汽車供應商關閉工廠和生產線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。