陸管制稀土 衝擊全球車廠

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）4日表示，由於中國大陸實施出口限制導致稀土短缺，歐洲已有多家汽車供應商關閉工廠和生產線，且情況可能繼續惡化。多家車廠正競相找尋替代方案，試圖繞開中國對稀土的管控。

CLEPA指出，自4月初以來，汽車供應商已提出數百份出口許可申請，但迄今為止只有四分之一獲得批准。如果問題無法解決，預計三到四周內將出現更多生產中斷。德國車廠BMW同日表示，中國的出口限制，造成稀土短缺，使部分供應商受到影響，但該公司自己的工廠正常運作。

全球汽車業可能大規模停產，凸顯出北京當局過去幾十年中在稀土產業建立的主導地位，使其掌握了重要的貿易談判籌碼。中國囊括全球九成以上的稀土磁鐵加工。

路透引述消息人士透露，從印度到日本和歐洲的外交官、車廠和企業高層，正緊急尋求與大陸官員會面，推動北京加快批准稀土磁鐵出口，避免全球供應鏈中斷。

其他消息來源指出，已有四家大型車廠競相尋找替代方案，甚至考慮將部分汽車零件產線轉移到中國，以免停產，方案包括在中國工廠生產馬達，或將在美國本土製造的馬達運到中國進行磁鐵組裝。這類方法行得通，是因為中國的出口限制僅針對磁鐵，不包括成品零組件。

然而，如果車廠最終確實將部分生產轉移至中國，無疑是一個令人驚訝的發展。這場由美國總統川普發起的貿易戰，本意是要把製造業帶回美國。

將未完工的部分運送到成千上萬公里之外，只為安裝一枚口香糖大小的磁鐵，勢必會增加成本和時間，且可能會使車廠面臨額外關稅。但業者普遍認為，這或許是避免部分產線徹底停擺的唯一選擇，不這樣做後果可能更糟。

為了節省日益短缺的磁鐵資源，車廠的另一個選擇是回歸不使用稀土磁鐵的老式技術，另外業者也考慮取消一些高端功能，例如使用多個微型馬達的可調節座椅，高端揚聲器系統也可能替換成降規版本。

汽車製造廠也在歐洲和亞洲尋找磁鐵的替代來源，而不是像現在這樣直接從中國工廠採購。但一位業界人士表示，這些來源都無法滿足汽車業的需求。

中國自4月起實施新規，要求企業出口含鏑、鋱等稀土金屬的磁鐵必須申請許可。根據美中兩國上月在瑞士達成的關稅休戰協議，中國本應放寬稀土磁鐵的出口限制。然而，中國發放相關出口許可證的動作遲緩，川普因此指責中國違反休戰協議。