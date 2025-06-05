輝達、微軟競逐市值王 戰況激烈

AI晶片龍頭輝達市值3日超越微軟，再度成為全世界最有價值的上市公司，凸顯AI需求熱仍無消退跡象。

輝達股價3日收盤上漲2.8%，收141.22美元，市值增至3.45兆美元，超越微軟的3.44兆美元，為今年1月24日以來，重登全球市值王寶座。輝達4日早盤股價開高後小幅翻黑，微軟則小漲約0.4%，使得微軟市值又超前，兩強爭奪市值王，戰況激烈。

輝達過去一個月股價飆漲近24%，反映美國政府管控晶片出口、關稅疑慮環伺之際，輝達依然維持業績成長。去年6月以來，輝達、蘋果和微軟輪流登上全球市值龍頭寶座。

Jefferies分析師團隊3日把輝達加入必買，評等買進的股票清單，主因輝達是資料中心產業內的「AI加速器霸主供應商」，隨著該公司「全力」量產Blackwell平台，毛利率有望在年底前持續提高，從70%至80%區間的下緣提高到中間。

輝達上周公布上季營收達440.6億美元，比去年同期成長69%；毛利率季比下滑12.5個百分點至61%，若不計美國H20銷售禁令所產生的費用，經調整後毛利率為71.3%，預期本季經調整後毛利率升至72%。

Jefferies認為，考量H20禁令的逆風，輝達本季營收預測為符合市場預期的450億美元，屬重大利多，「展望前景，我們認為隨著Blackwell Ultra增產與網路需求維持強勁，輝達2025年度下半度（今年8月至明年1月）業績看旺」，「我們預期過渡到下一代Rubin平台將更平順，因為機櫃類型架構和Blackwell類似」。