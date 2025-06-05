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美新車搶購潮退燒

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國5月新車銷量下滑，且減幅為五年來最多，反映消費者和企業3、4月趕在川普關稅落實前搶購新車的熱潮已退燒。

Wards Intelligence 3日公布，美國5月輕型新車銷量經季節調整後換算的年率為1,565萬輛，不如預期，也遜於4月的1,725萬輛和3月的1,783萬輛，且與前月相比少了160萬輛，是2020年4月新冠疫情爆發以來最大減幅。

川普的關稅政策為汽車產業帶來不確定性、推升供給成本、擠壓利潤，也迫使車廠將費用轉嫁給消費者。展望未來，隨著經銷商庫存耗盡、車廠以較高成本提升產量，第3季新車銷量可能繼續下滑。

上述數據也顯示，輕型車銷量將拖累美國5月實質個人消費支出（PCE）平減指數多達0.21個百分點。第2季頭兩個月的數據也反映，輕型車銷量將使該季PCE指數減損約0.04個百分點。

相較下，福特汽車5月在美整體銷量年增16.3%至22萬959輛，F-150卡車年增15%至7萬9,817輛。

福特銷量不減反增，受皮卡與休旅車需求強勁帶動，到7月初截止的員工價促銷活動也助了一臂之力。南韓車廠現代汽車5月在美銷量也比去年同期增加8%至8萬4,521輛。

美國 福特 消費者

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