美就業疲弱 川普再轟鮑爾

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告遠不如預期，5月民間就業人數寫兩年多來最低水準，引發美國總統川普在社群媒體暴氣發文，再度要求美國聯準會（Fed）主席鮑爾盡速降息。

川普4日在自家社群平台Truth Social上發文表示：「ADP數據出爐了!!!『慢半拍』鮑爾必須立刻降息。他太讓人不可置信!!!歐洲都已經降息了九次!」

根據ADP就業報告，美國私人企業5月增聘人數僅3.7萬人，遠低於道瓊社預估的11萬人，更寫下2023年3月以來最低紀錄，顯示勞動市場浮現疲弱訊號。

ADP首席經濟學家理察森說：「經歷今年的強勁開局後，聘僱正在失去活力。」

上月商品生產業減聘2,000名員工，自然資源業及礦業減聘5,000人，製造業減少3,000人，抵銷了營建業增聘的6,000人。服務業部分，休閒與餐旅業（增聘3.8萬人）及金融活動領域（增聘2萬人）顯示出些許成長的跡象。但專業及金融服務領域則減聘1.7萬人，教育及健康服務業也減少1.3萬人，貿易、運輸及公用事業領域更減少4,000人，拖累整體就業人數。

就企業規模來說，聘僱人數少於50人的公司，共減聘1.3萬名員工；員工人數在500人以上的企業，聘僱人員減少3,000人。中型企業反增聘4.9萬人。