全球百萬美元富豪人數 創高

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電

美股大漲加上人工智慧（AI）熱潮，促使2024年全球高淨值人士總數達到2,340萬人，創歷史新高紀錄，尤以金字塔頂端的超富族群，人數增幅最大。而私募股權與加密貨幣等另類投資已成這些富人的固定配置。

IT服務和諮詢集團凱捷（Capgemini）4日發布的《世界財富報告》顯示，全球可投資資產逾100萬美元的高淨值人士，人數成長2.6%。而可投資資產逾3,000萬美元的超高淨值人士，人數更攀升6.2%。

各國來說，美國表現居冠，去年新增56.2萬名百萬（美元）富翁，年增率7.6%，主要是AI熱潮和降息推動美股大漲。該國的超高淨值人士，財富激增近12%。

亞太地區的高淨值人士增加2.7%，財富成長4.8%。這要歸功於AI熱帶動科技股猛漲，以及此區央行的寬鬆貨幣政策。其中日本和印度富豪人數均增加5.6%，但中國大陸減少1%。

至於歐洲則因股市波動以及成長疲軟，導致財富集中在超富階層，當地高淨值人士減少2.1%，但更富裕的超高淨值人數逆勢增加3.5%。另外，中東受累於油價下跌，高淨值人士也減少2.1%。

與此同時，這些富豪的資產部位顯示，私募股權與加密貨幣等另類投資已成固定配置，比重達到15%。另外，現金比率大致不變，保持在26%；固定收益則年減2%至18%。

根據花旗全球職場財富主管碧特利，富豪若想避開本國國內市場的落後表現，加碼另類資產可能是解鎖未來成長良機的關鍵。

碧特利說，端詳許多人的資產配置，會發現他們的另類資產大幅低於權重，這類資產能帶來在公開市場無法取得的獨特機會，會希望資產組合能夠包括另類資產。

財富管理公司也在為財富轉移的新時代預做準備，估計未來20年將有83.5兆美元的財產轉手，會造就新一代富豪。為了吸引這些新富，財富管理公司必須重新思考另類投資策略、開設更多境外駐點、提供量身訂做服務與數位互動等。

資產 貨幣 財富

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