美債「義勇軍」 將逼川普收斂

摩根大通執行長戴蒙一再示警美國債市地雷恐引爆，美國財長貝森特則斬釘截鐵否認美國有債務違約之虞。多位重量級經濟學家對美債展望表示看法。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日撰文表示，貝森特1日說「美國絕不會債務違約，那絕不會發生」時，他的反應是「哦？」，因為今日美國情況已大不如前。

川普重掌白宮後，市場利率走高，美元卻走軟，反映國際投資人失去信心而火速撤離。克魯曼說，投資人也許至今仍不相信美國已從數月前那個負責任、可靠的國家，轉變成現在這副模樣。但他認為，投資人可能面臨「當頭棒喝」。

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，川普2.0關稅政策引發不確定性，加上美國等主要國家國債和赤字不斷挑戰極限，已喚醒原本沉睡的債券義勇軍，於是傳統的美股、美債、美元關聯性為之瓦解。但他認為，基於可能產生嚴重後果，公債殖利率升高或許會扮演某種形式的懲戒力量，逼川普政府收斂。有「末日博士」之稱的紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼也呼應這個觀點。