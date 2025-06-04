保加利亞2026年加入歐元區 國內反對聲浪高漲

歐洲聯盟今天批准保加利亞自2026年1月1日起採用歐元，意味保加利亞將成為這個單一貨幣區的第21個成員，民眾對此意見分歧，擔心國家將因此窮上加窮。

綜合法新社和路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）表示，保加利亞已符合「旨在確保一個國家準備就緒要採用歐元，且其經濟充分準備好這麼做」的嚴格標準。

這個濱臨黑海的巴爾幹國家2007年加入歐洲聯盟，採用歐元可能為這個歐盟最貧窮成員國帶來更多外國觀光客和投資。此舉將改善貿易流通，保加利亞也會在制定歐元區利率的歐洲中央銀行管理委員會（ECBGoverning Council）中擁有一席之地。

儘管如此，許多保加利亞民眾對此抱持懷疑態度。普遍存在的貪腐問題、嚴重收入不均，以及4年來數度提前選舉和聯合政府軟弱無能等政治危機，已將人民對政府的信任磨損殆盡。很多人擔心貨幣轉換過程中物價上漲，重蹈過去10年其他歐元區新成員的覆轍。

歐盟執委會上月公布「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）所做民調結果顯示，50%保加利亞人不支持此一共同貨幣，較去年11月的46%上升。

政府給出的訊息則令人鼓舞。保加利亞財長佩特科瓦（Temenuzhka Petkova）上週表示，歐元將為保加利亞帶來更多投資與穩定。她說，政府本週將推出一項活動來安撫民心。

她上週在一場論壇中說：「最大挑戰之一就是如何打擊假新聞。」

不過，政治反對聲浪依然強烈。極右派復興黨（Revival Party）今天在首都索菲亞國會外發起抗議，吸引數千民眾響應，他們揮舞國旗並且高喊「拒絕歐元殖民主義」。

保加利亞平均月薪資僅2443列弗（約新台幣4萬2587元），是最窮困的歐盟成員國。首都以外農村地區人口將受到通膨最嚴重衝擊。

在索菲亞以西約20公里的佩爾尼克鎮（Pernik），75歲、靠養老金過活的拉格夫（NikolaRagev）正在賣菜。他擔心採用歐元會讓國家陷入赤貧。

他說：「這樣的轉變會很困難…人們已經很窮了，買東西都得斤斤計較，哪裡用得到歐元。」