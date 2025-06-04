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Fed遲不出手相救…美財政部砸百億美元購債 創史上最大規模

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特。美聯社

美國長債殖利率一路攀高，聯準會（Fed）卻遲遲未出手相救。專家指出，美國財政部長貝森特不再等候Fed，3日撥款100億美元回購美債，為財政部史上最大規模的債券回購行動。

SPI資產管理公司的交易與市場策略主管英尼斯（Stephen Innes），在FXstreet財經網站上發文寫道，儘管美國30年期公債殖利率逼近令人憂慮的5%大關，Fed主席鮑爾卻持續觀望，貝森特不再靜觀其變，財政部3日斥資100億美元回購美債，為該部歷來最大規模的債券回購。

川普總統4月初的關稅「解放日」宣言，掀起美債拋售潮時，貝森特當月14日在彭博電視安撫交易員的緊張情緒，提到每周與鮑爾共進早餐，並暗示倘若Fed不願行動，財政部將出手，可望擴大該部的購債力道。當時交易者認為只是說說而已，但六周後貝森特說到做到，填補了Fed的購債缺口。

英尼斯認為，此舉的重要性不可小覷，儘管財政部這回敲進較短天期的公債，包括2025年7月到2027年5月公債，未來可能會買較長天期公債。

財政部4日將重返債市，這次鎖定2036年~2045年到期的公債，即10年期到20年期公債，購債上限並會從5月的10億美元，倍增至20億美元。對債市交易者來說，這有如財政部劃下明顯紅線，示意殖利率突破此一關卡太過危險、太過昂貴、太有毒性。

他指出，財政部加碼購債是蓄意為之，貝森特釋出明確訊息，如果鮑爾繼續夢遊，財政部不只會填補Fed空缺，還會主動重獲主導權。葉倫擔任財長時的激進發債策略，導致公債淹沒市場，如今看來貝森特也將祭出他的激進策略：爆買公債。

美國30年期公債殖利率逼近5%。擷自Fed官網
美國30年期公債殖利率逼近5%。擷自Fed官網

財政 貝森特 Fed

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