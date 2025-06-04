ADP報告疲軟…美股早盤漲勢力道有限 台積ADR大漲2.5%

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告，5月民間就業人數寫兩年多來最低水準，引發對貿易政策不確定性可能拖累美國經濟的擔憂，美股4日早盤上漲，但漲勢力道有限，道瓊工業指數漲97點，或0.2%；標普500和那斯達克指數分別漲0.3%和0.4%；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲2.5%。

ADP研究所4日報告顯示，5月美國民間部門就業人數僅增加3.7萬人，遠低於道瓊預測的11萬人，為2023年3月來最低單月增幅。

這份報告為6日公布的政府非農就業報告蒙上陰影，道瓊訪調經濟學家目前預期該報告將顯示5月就業人數將增加12.5萬人。

ADP報告也引發總統川普立刻在社群媒體發文痛罵聯準會（Fed）主席鮑爾，要這位「慢半拍鮑爾」降息。

另外，川普4日稍早也社群平台發文提到與中國國家主席習近平，說他「非常強硬」，極難談成任何協議。