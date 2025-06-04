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AI爆網路危機？駭客藉人工智慧滲透 微軟也用AI強化歐洲網安

中央社／ 斯德哥爾摩4日綜合外電報導
微軟今天推出一項網路安全計畫，並免費提供給歐洲國家政府，以強化歐洲各國抵禦網路威脅的能力，包括透過人工智慧（AI）強化的攻擊手段。路透
微軟今天推出一項網路安全計畫，並免費提供給歐洲國家政府，以強化歐洲各國抵禦網路威脅的能力，包括透過人工智慧（AI）強化的攻擊手段。路透

微軟今天推出一項網路安全計畫，並免費提供給歐洲國家政府，以強化歐洲各國抵禦網路威脅的能力，包括透過人工智慧（AI）強化的攻擊手段。

法新社報導，微軟（Microsoft）副董事長暨總裁史密斯（Brad Smith）在部落格發文寫道，微軟新的歐洲安全計畫「把AI當作保護傳統網路安全需求的工具，並置於我們工作的核心」。

史密斯補充道，這項計畫旨在提供政府關於網路威脅的即時情報，將擴及「27個歐洲聯盟（EU）成員國以及入盟候選國、歐洲自由貿易協會（EFTA）成員國、英國、摩納哥與梵蒂岡」。

微軟指控，俄羅斯、中國、伊朗和北韓政府是滲透歐洲電腦網絡，以進行間諜活動及其他目的的幕後黑手。

愈來愈多攻擊者利用生成式AI，擴大自身行動規模和影響，包括干擾關鍵基礎建設、散播假訊息等。

史密斯接受路透社訪問時表示，儘管惡意行為者把AI當作武器，AI也能作為防衛工具。

他指出：「我們的目標必須是讓AI作為防衛工具的發展速度，比作為攻擊武器的發展速度更快。」

微軟會追蹤其所發布的AI模型是否遭到惡意使用，並阻止已知的網路犯罪分子使用其AI產品。

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