大陸限制稀土出口「一批一證」 歐洲多家汽車供應商被迫停產

路透社今天報導，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）表示，由於中國實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已經關閉，並警告未來可能出現更多停產。

CLEPA補充說，自4月初以來，歐洲汽車供應商提出的數百份出口許可證申請中，迄今為止只有1/4獲得中方批准，一些申請甚至被拒絕，原因是「高度程序性理由」。

CLEPA表示，中國各省的（審批）程序似乎各不相同，在某些情況下，申請者被要求提供智慧財產權的敏感資訊。

CLEPA還說，如果不盡快簡化稀土審批流程，隨著庫存耗盡，未來3至4週可能會有更多的歐洲汽車供應商工廠受到影響。

美中關稅戰下，報導提到，中國4月決定暫停多種稀土及相關磁鐵出口，此舉顛覆了全球汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈，促使德國、美國和印度的產業團體呼籲政界人士遊說北京當局盡快找到解決方案。

中國幾乎掌控稀土產業，是全球占主導地位的稀土開採商、精煉商以及稀土磁體生產商。2024年中國稀土產量占全球近70%。

據陸媒新浪財經，中國持續加強稀土出口管制，同時啟動稀土出口許可證制度，實施「一批一證」 制度，要求每批次稀土出口均需單獨的許可證，且出口商必須填報最終使用者訊息。這一政策不僅旨在堵塞監管漏洞，更成為中國在中美戰略博弈中掌握主動權的「關鍵武器」。