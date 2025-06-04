快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

美經濟數據報喜亞股收紅 韓大選落幕股市漲逾2%

中央社／ 香港4日綜合外電報導
數據顯示美國經濟依然強勁，全球股市持續上漲，其中南韓股市與韓元表現突出，主因南韓共同民主黨候選人李在明贏得總統大選，打破了長達數月的政治僵局。 示意圖／AI生成
數據顯示美國經濟依然強勁，全球股市持續上漲，其中南韓股市與韓元表現突出，主因南韓共同民主黨候選人李在明贏得總統大選，打破了長達數月的政治僵局。 示意圖／AI生成

數據顯示美國經濟依然強勁，全球股市持續上漲，其中南韓股市與韓元表現突出，主因南韓共同民主黨候選人李在明贏得總統大選，打破了長達數月的政治僵局。

法新社報導，市場推測美國總統川普與中國國家主席習近平本週可能通話，激起各界對美中關係可能緩和的樂觀情緒。然而，川普在社群媒體發文說，習近平很強硬，要與他「達成協議極其困難」。

川普5月30日宣布將進口鋼鋁關稅倍增至50%的措施今天生效，凸顯白宮即興決策所帶來的不確定性。

市場正關注美中局勢後續發展，儘管川普日前指控中國違反上個月達成的關稅停火協議，白宮官員仍表示，美中領導人本週可望通話。

不過，川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，對中國國家主席習近平表達欣賞之意，但也說很難與他達成協議。

他說：「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他非常強硬，要和他達成協議極其困難！」

數據顯示，美國4月職缺意外增加，緩解川普關稅政策恐將衝擊美國經濟的疑慮，激勵美股3大指數昨天收高，亞股今天接力續漲。

東京、香港、上海、雪梨、新加坡、威靈頓、台北和雅加達股市皆收紅，首爾股市漲逾2%，自4月低點以來上漲超過20%，正式進入牛市，韓元也上漲約0.8%。

韓股 韓元 美股 美國 美中關係 李在明 川普 南韓總統大選 亞股

延伸閱讀

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

新任總統李在明親中 習近平致賀電：願與南韓堅持互利共贏

川普突發文稱喜歡習「但極難與他達成協議」 專家曝美中關鍵分歧點

習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科 稱盼「共同反對霸權霸道霸凌」

相關新聞

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

大陸限制稀土出口「一批一證」 歐洲多家汽車供應商被迫停產

路透社今天報導，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）表示，由於中國實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已...

美經濟數據報喜亞股收紅 韓大選落幕股市漲逾2%

數據顯示美國經濟依然強勁，全球股市持續上漲，其中南韓股市與韓元表現突出，主因南韓共同民主黨候選人李在明贏得總統大選，打破...

因應AI電力需求！Meta簽20年核電採購協議 科技大咖投資日益增長

社群媒體臉書（Facebook）母公司達成1項確保獲取核電的20年協議，以滿足日益增長的人工智慧（AI）相關用電需求和其...

電動車惹禍？運載3千輛車貨船在太平洋起火 船員棄船逃生

ㄧ艘運載約3,000輛車子的船隻，在航向墨西哥途中遭逢祝融之災，人員棄船逃生，船隻被棄置於太平洋中央。

踩地雷玩怕了？新加坡國營基金新創投資狂砍90%

由於利率上升和部分投資以令人尷尬的失敗收場，新加坡國營基金淡馬錫已大幅削減新創公司投資，投資規模三年縮水近九成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。