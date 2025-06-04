台日首簽無人機合作備忘錄 助建立「非紅供應鏈」

日本國際無人機展今天在千葉縣開幕，台灣卓越無人機海外商機聯盟設台灣館參展，是台灣無人機國家隊首度到日本參展。該聯盟還與日本無人機產業振興協會簽合作備忘錄，開啟台日無人機產業合作交流，有助建立「非紅供應鏈」。

2025年日本國際無人機展4日開幕，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席與漢翔航空工業公司董事長胡開宏在Japan Drone台灣館開幕式上致詞時表示，「聯盟成立以來，廠商超過200多家，涵蓋了設計、製造、飛控、通訊等關鍵的模組核心的零組件及軟體，是完整的供應鏈」。

他說，「我們的目標是打造安全可靠非紅供應鏈的國際合作平台，並達到MIT無人機與國際接軌」、「這次帶來了一個型錄，裡面的廠商是國家隊，完全去紅的」。

他還指出，「與日本的產業夥伴合作一直是聯盟最高重視的方向。在日本的市場有上百億的商機，這是我們國家隊第一次來日本參展，希望所有參展廠商都能拿到訂單滿滿。技術的缺口，利用日本的技術，我們共同合作，創造雙贏的局面」。

駐日代表李逸洋致詞時表示，「無人機產業正以前所未有的速度改變世界。國際機構預估，2030年全球市場規模將達到500億美元。另外，在俄烏戰場上，最重要的武器是無人機，完全顛覆了傳統戰爭的武器使用。台灣很早就意識到這個趨勢，組成無人機國家隊」。

李逸洋指出，2024年台灣卓越無人機海外商機聯盟成立至今，不到一年的時間成員已由50餘家成長至超過200家企業，率領台灣無人機產業走向國際。

他進一步表示，「台日兩國在無人機領域具有高度互補性。台灣擁有優秀的資通訊技術、半導體產業基礎與系統整合能力，日本則在精密製造與應用導入方面具備卓越優勢。如同過去在半導體產業的成功合作經驗，台日無人機產業合作也將成為新的典範」。

李逸洋還說，「台日同為地震頻繁的國家，在防災救災領域有著共同需求。無人機在防災、救災領域功能非常重要，透過合作，共享經驗、共同開發，讓無人機成為應對災害的堅實後盾」。

台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏與日本無人機產業振興協會（JUIDA）副理事長千田泰弘，在駐日代表李逸洋與經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維的見證下，正式簽署合作備忘錄。

李逸洋表示，台日雙方簽署合作備忘錄將進一步深化雙方關係，讓台日在系統整合與關鍵零組件形成更緊密的合作關係，相信會建立堅實的「非紅供應鏈」。

他也言及，「台灣國家隊5月底參加在美國德州的無人機展，成功洽談逾20案合作機會，商機突破10億元，讓我們對無人機的民主供應鏈深具信心，相信台日美合作一定可共同掌握全球無人機市場的龐大商機」。

胡開宏受訪時表示，「未來的戰場是無人機和無人艇的戰場，因此這幾次的戰爭，巴基斯坦、印度和俄烏戰爭，無人機在未來的戰爭是非常重要的不對稱戰力，盼藉此機會，儘速建立我們國家的無人機戰力」。

工研院也參展，展示6項自主研發無人機創新技術，鎖定巡檢、物流運輸等高值應用市場，積極鏈結台灣供應鏈與國際買主，展現搶進日本市場的決心與實力。

展會期間，工研院組團拜訪JUIDA，以及日本領導無人機服務開發公司、日本領先的eVTOL（電動垂直起降）及物流無人機開發公司等10家具代表性企業，拓展技術授權、共同研發機制與應用鏈結等合作機會，深化台日無人機自主供應鏈夥伴關係。

工研院院長劉文雄表示，工研院精準對應產業需求，協助TEDIBOA海外布局，掌握無人機關鍵技術並拓展國際商機。例如已引進全球第二大無人機製造商Parrot及日本最大無人機廠商ACSL在台建立供應鏈，同時推動日本無人機聯盟在台灣建構非紅供應鏈。

劉文雄指出，此次參展是繼今年2月參加歐洲最具規模的德國無人機展後，再度參加亞洲最具影響力的日本無人機展。隨著日本積極推動無人機自主供應鏈，本次參展不僅是展示台灣技術實力的重要契機，更期待開啟台日產業新一波合作高峰。

日本Impress綜合研究院報告顯示，日本無人機市場預估在2025年達到38.4億美元，2028年突破63.4億美元，年均成長率高達18.6%，尤其在物流配送、基礎設施巡檢需求激增，至2024年已達7億美元。

近期在日本政府推動自主供應鏈政策及重構非紅供應鏈的帶動下，已編列逾千億日圓無人機預算，顯示其高度重視並看好產業發展潛力。