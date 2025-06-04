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因應AI電力需求！Meta簽20年核電採購協議 科技大咖投資日益增長

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
社群媒體臉書（Facebook）母公司達成1項確保獲取核電的20年協議，以滿足日益增長的人工智慧（AI）相關用電需求和其他運算所需電力。 路透社
社群媒體臉書（Facebook）母公司達成1項確保獲取核電的20年協議，以滿足日益增長的人工智慧（AI）相關用電需求和其他運算所需電力。 路透社

社群媒體臉書（Facebook）母公司達成1項確保獲取核電的20年協議，以滿足日益增長的人工智慧（AI）相關用電需求和其他運算所需電力。

美聯社報導，Meta參與的這項共同投資計畫，也會增加星座能源公司（Constellation Energy）伊利諾州一座核電廠的發電量。

隨著AI運用擴展，這項今天宣布的協議是一系列科技與核能合作關係的最新案例。這項協議的財務細節並未公布，但這類長期能源採購協議通常高達數十億美元。

根據Meta和星座能源公司，Meta加入注資，能讓星座能源公司旗下的柯林頓清潔能源中心（ClintonClean Energy Center）發電量提高30千瓩（MW）、為當地保留1100個工作機會並帶來1350萬美元的年度稅收。該電廠目前的發電量相當於為約80萬美國家戶供電。

伊利諾大學（University of Illinois）電機與計算機工程學教授葛羅斯（George Gross）估計，30千瓩的額外發電量足以為有3000人口的城市供電1年。

在大型科技企業面臨兩大需求的背景下，對小型核反應器的投資正日益增長：為AI和資料中心等電力需求提高供給，同時試圖達成大幅減少溫室氣體排放的長期自身目標。

Meta全球能源負責人帕雷克（Urvi Parekh）表示：「必須獲取乾淨且可靠的能源，以持續推動我們的AI雄心。」

社群媒體 核電 Meta AI

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