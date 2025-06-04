電動車惹禍？運載3千輛車貨船在太平洋起火 船員棄船逃生
ㄧ艘運載約3,000輛車子的船隻，在航向墨西哥途中遭逢祝融之災，人員棄船逃生，船隻被棄置於太平洋中央。
彭博資訊報導，航運公司Zodiac海事在聲明稿中表示，這艘船上約有800輛電動車，濃煙先從停放電動車的甲板冒出，船員啟動滅火程序，但未能讓火勢受控。美國海岸巡防隊馳援，撤離船上的22名人員，將他們安置在鄰近商船上，過程中未有傷亡。
貨船可以運送數千輛汽車橫跨地球，但近年來發生數起與電動車有關的火災，外界憂慮電動車內的電池，可能會捕捉光線釀成重大災難。2022年運送約4,000輛車子的貨船，在大西洋失火，儘管外界試圖將船舶拖至安全處，最後仍沉沒海中。
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