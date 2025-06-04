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「川普總是畏縮」市場看穿關稅戰術+AI助推 全球股市創新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球股市創新高，表現凌駕美國股市。路透社
全球股市創新高，表現凌駕美國股市。路透社

全球股市衝上空前高峰，是2月來首見，顯示美國經濟韌性強的樂觀氣氛增濃，蓋過川普2.0貿易戰的不確定性。

彭博資訊報導，MSCI AC世界指數4日躍漲0.2%至887.73點，超越2月締造的887.72點紀錄。美股標普500指數和Stoxx歐洲600指數今年初漲抵顛峰，但此後都已回跌逾2%。

美國總統川普的關稅語調轉趨柔和，激勵全球股市從4月觸及的低谷翻揚。美中貿易戰休兵露出曙光，也讓市場氛圍好轉。與此同時，最近發布的經濟數據顯示，美國勞動市場仍穩健。

貝倫貝格銀行多元資產策略與研究主管厄本指出，企業財報亮麗重燃投資人對人工智慧（AI）的樂觀展望，加上美元走軟助漲國際股市行情，以及投資人看穿川普關稅威脅是只吼不咬的戰術，放膽投入「TACO交易」，都讓全球股市多頭氣勢轉強。

「TACO」意指「川普總是畏縮」（Trump Always Chickens Out）。

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