快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

內鬼女行員勾結詐團開戶騙2.7億 幕後控盤爽戴700萬名表落網

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱潮加股市強漲 全球富豪人數創紀錄：美增8%、亞太區增3%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球百萬美元富豪人數在2024年增加60萬到創新高的2,340萬人。路透社
全球百萬美元富豪人數在2024年增加60萬到創新高的2,340萬人。路透社

股市大漲加上AI熱潮，讓投資人賺到翻，全球高淨值人士（HNWI）的總數比起前年增加大約60萬，達到創新高的2,340萬人。

IT服務和諮詢集團凱捷（Capgemini）4日發布的《世界財富報告》顯示，2024年的全球高淨值人士（擁有可投資資產逾100萬美元）人數和財富分別成長了2.6%和4.2%。

光美國就新增56.2萬名百萬富翁，年增率7.6%，主要是AI熱潮和降息預期推動美股大漲。他們的財富大增了8.9%。擁有可投資資產逾3,000萬美元的超高淨值人士（SHNWI）尤其會賺，資產平均躍增近12%。

其他地區的表現不一：亞太地區高淨值人士的人數增加2.7%，財富成長4.8%，這要歸功於AI熱帶動科技股猛漲，以及各國央行寬鬆貨幣政策。中東的人數則減少2.1%，因油價下跌。歐洲的整體人數也減少2.1%，主要是股市波動以及成長疲軟。但超高淨值人士逆勢增加3.5%。

這些富豪的資產配置表明其審慎樂觀態度：現金比率大致不變，保持在26%，固定收益年減2%至18%，另有15%放在另類投資。

根據花旗全球職場財富主管Kris Bitterly，把錢投到像是私募基金或加密貨幣等非主流資產，可能是避開自己國內牛皮股市，捕捉超額回報的關鍵策略。

資產 貨幣 財富 科技股 富翁

延伸閱讀

美國關稅衝擊 中市27家廠商放無薪假、兩周增2家

小馬亞太區少棒賽／林冠嶔連2天開轟 桃園3連勝

小馬亞太區少棒賽／桃園2連勝 投手群單日送出23K

4月至今20業者受美對等關稅衝擊 減班休息827人

相關新聞

稀土危機加劇！全球大車廠警告停產 多國官員急赴中國籲鬆綁管制

全球多國汽車製造商加入美國車廠行列，抱怨中國大陸對稀土合金、混合物和磁鐵的出口限制措施可能導致生產延誤甚至大規模停產。消...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

美國華爾街股市漲勢帶動 日本東京股市今天收高

美國華爾街股市漲勢帶動下，日本東京股市今天收高

AI熱潮加股市強漲 全球富豪人數創紀錄：美增8%、亞太區增3%

股市大漲加上AI熱潮，讓投資人賺到翻，全球高淨值人士（HNWI）的總數比起前年增加大約60萬，達到創新高的2,340萬人...

德國擬推460億歐元減稅案 拚製造業購設備可抵稅

德國新政府擬於今夏通過總金額460億歐元的企業減稅案，設法為歐元區最大經濟體注入活力、擺脫經濟停滯局面。

國巨併購芝浦電子案 日監管審查可望放行

日媒引述專家意見報導，台灣被動元件大廠國巨（2327）收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）的交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。