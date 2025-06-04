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國巨併購芝浦電子案 日監管審查可望放行

經濟日報／ 編譯季晶晶／即時報導
法律專家認為，國巨併購芝浦電子一案可望獲日本監管審查通過。圖為國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料庫
法律專家認為，國巨併購芝浦電子一案可望獲日本監管審查通過。圖為國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料庫

日媒引述專家意見報導，台灣被動元件大廠國巨（2327）收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）的交易，可望取得日本政府的監管許可。

國巨周一已依日本《外匯及對外貿易法》向關東財務局重新提交收購申請。文件中表明與經濟產業省的磋商「持續取得進展」。

熟悉外資審查程序的律師Yusuke Tani解讀，國巨重新送件代表對獲審通過有把握。本案最終可能以附帶特定合規條件為前提放行 。

另一位跨境併購專家指出，經濟產業省可能開除某些條件，國巨再次遞件顯示很可能是審查可望放行。

財務 日本

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