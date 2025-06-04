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印度、德國加入美國行列！抱怨陸管制稀土出口 將使汽車生產陷停頓

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
墨西哥聖荷西恰帕市員工，在德國汽車製造商奧迪工廠的奧迪Q5 2.0生產線工作。路透
墨西哥聖荷西恰帕市員工，在德國汽車製造商奧迪工廠的奧迪Q5 2.0生產線工作。路透

印度之後，德國汽車製造商加入美國同行的行列，抱怨大陸對稀土合金、混合物和磁鐵出口的限制，如果不能迅速解決，可能導致汽車生產延誤和停產，這代表人們對大陸控制關鍵礦產的擔憂加劇。

路透報導，繼上周1家印度電動車製造商提出類似投訴後，德國汽車製造商也紛紛發出警告，稱大陸的出口限制可能導致汽車生產停產並擾亂當地經濟。

德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Mueller）表示，出口許可證發放緩慢，以及持有效許可證出口清關停滯後，給汽車製造商帶來嚴重問題。這是該遊說團體首次警告即將出現停產。穆勒指，儘管現在已經授予了一些許可證，但這不足以確保生產的順利進行，如果情況不迅速改變，就不能排除生產延遲甚至停產的可能性。

包括印度、日本和歐洲的外交官、汽車製造商和其他企業高層，正緊急尋求與北京官員會面。

大陸4月決定暫停多種關鍵礦產和磁鐵的出口，要求出口商從北京獲得許可證，這顛覆了全球汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。此舉凸顯了大陸在關鍵礦產產業的主導地位，並被大陸視為與美國總統川普持續貿易戰的籌碼。

川普試圖透過對數十億美元的進口商品，徵收高額關稅來重新定義與美國最大經濟競爭對手大陸的貿易關係，希望縮小貿易逆差並恢復失去的製造業。

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