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慧與HPE稱關稅影響縮小 財報公布後盤後股價反彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
慧與執行長奈利（Antonio Neri）表示，關稅對獲利的影響預料會減輕。美聯社
慧與執行長奈利（Antonio Neri）表示，關稅對獲利的影響預料會減輕。美聯社

慧與（HPE）上季營收優於預期，並表示今年關稅對業務的影響將較先前預期輕微。慧與盤後股價大漲。

慧與周二發布財報，截至4月的公司會計年度第2季營收成長6%，達76.3億美元。扣除特定項目的每股盈餘為38美分，營收和獲利均優於分析師所料。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）受訪時表示，關稅對獲利的影響預料會減輕，經調整後對每股盈餘的衝擊預估從原先的7美分下修至4美分。

慧與全年度每股盈餘介於1.78至1.90美元之間，其中區間下限上修8美分。分析師平均預期為1.80美元。

人工智慧（AI）熱潮推升市場對高效能伺服器和相關硬體設備的需求，慧與、戴爾科技（Dell Technologies）和美超微電腦（Super Micro Computer）等供應商受惠。然而，這類業務利潤相對較低，因伺服器需搭配輝達（NVIDIA）等廠商的高價AI晶片。

上季度伺服器營收達40.6億美元，優於分析師原估的39.8億美元。不過，營業利益率僅5.9%，較去年同期的11%大幅下滑。

其中AI伺服器營收達10億美元，遠高於分析師預估的7.98億美元。競爭對手戴爾在最近一季的AI伺服器營收為18億美元。

慧與表示，截至10月的全年度扣除匯率變動影響後營收預料成長7%至9%，低於先前預估的7%至11%。

慧與周二盤後股價上漲約3%，今年以來股價下跌17%。

美超微 Dell

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