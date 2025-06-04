博通推出新款AI交換器晶片 臨財報公布股價創新高

博通公司（Broadcom）已開始出貨新一代資料中心交換器晶片，這款晶片可提升AI加速器的運算效率，目標是在蓬勃發展的人工智慧（AI）運算市場中扮演更關鍵角色。

博通周二在紐約股價連續六日上漲，終場大漲3.3%，收在歷史新高256.85美元。這個六個交易日下來漲近13%，自4月低點反彈75%。

博通核心交換事業群資深副總裁暨總經理Ram Velaga表示，該公司上周末已開始向客戶交付Tomahawk 6交換器晶片，預計7月全面供貨。交換器是網路設備的核心元件，能讓多台電腦互相溝通。博通表示，單顆Tomahawk 6晶片可取代六顆前一代產品的效能。

目前無論是訓練模型或推論的大多數AI運算都仰賴輝達（NVIDIA）的加速器，即圖形處理器（GPU）。這類晶片價格昂貴，供應仍然吃緊。業界正致力提升GPU在聯網使用時的效率。

隨著AI任務日益複雜、模型規模變得更大，資料中心業者和研究機構紛紛將成千上萬，甚至數十萬顆GPU串聯成超級電腦，並透過網路設備在晶片之間傳輸資料。

Velaga表示，目前GPU的平均使用率僅有三到四成，因為「常得等待網路將資料來回傳送」。透過Tomahawk 6交換器，博通預料客戶可以加快運算速度，發揮現有GPU的最大效益。

Velaga不願透露首批採用Tomahawk 6的客戶名單，但表示，其中包括多家大型雲端服務供應商和將博通技術整合入產品的網通設備製造商。

他說，新一代晶片的製造成本超過前一代的兩倍，售價也將接近兩倍，但實際價格會因買家大量採購享有折扣而有不同，每顆單預估低於2萬美元。

Velaga指出，已有客戶準備採用Tomahawk 6，來連接逾10萬顆GPU的系統。以平均而言，約每10顆GPU就需要配置一顆交換器。

彭博分析師指出，新款晶片將進一步鞏固博通在 AI 基礎設施核心地位，也強化乙太網路（Ethernet）作為相對於專有布線架構的可擴展解決方案的角色。

分析師都相當看好博通周四盤後公布第2季財報的表現。摩根大通維持「加碼」評等，目標價250美元，看好財報將反映出其AI產品需求強勁，非AI半導體業務則可望出現穩定跡象。

花旗則認為，受惠AI動能，財報表現將優於預期；同時預期非AI業務應會自目前水準回升，抵銷大部分AI業務所造成的毛利率稀釋。花旗維持「買進」評等，目標價由210美元調升至276美元。

花旗分析師 Christopher Danely 談到博通新晶片時說：「博通在高階乙太網路晶片市場稱霸數十年，若這不是目前市面上最頂尖的產品，那才令人意外。」