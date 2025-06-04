油價勁揚逾1％創兩周高點 加拿大野火影響產量、金價回跌

國際油價周二（3日）上漲逾1%，至兩周高點，由於加拿大近期野火肆虐，影響了該國石油生產，導致接近35萬桶的日產量關閉；黃金價格下跌，受到美元匯率反彈拖累。

原油連續第二天上漲

布蘭特原油8月期貨上漲1美元，漲幅1.5%，收在每桶65.63美元；美國西德州中級原油7月期貨上漲89美分，漲幅1.4%，收每桶63.41美元。

原油價格周二連續第二天上漲，加拿大野火擾亂石油供應，大幅抵銷石油輸出國組織與盟國（OPEC+）最近增產決定對供應的影響。

加拿大能源心臟地帶阿爾伯塔省的火災導致近35萬桶的重質原油日產量關閉，超過OPEC+上周末宣布的增產幅度的四分之三。美國職位空缺數據強勁也支撐了油價。

同時，美國總統川普說，不會允許任何鈾濃縮活動作為與伊朗潛在核協議的一部分，這與早先關於可能允許部分鈾濃縮活動的報導相矛盾。最近幾天，地緣政治再次成為焦點，交易員們也在關注烏克蘭對俄羅斯軍事基礎設施進行的大規模無人機襲擊。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師在報告中表示：「本周風險溢價上升，因為俄羅斯/烏克蘭停火以及伊朗核協議的前景現在似乎被延後了數周甚至數月。」

不過，油市供需疑慮仍然存在。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示 ，「我們仍然預期原油市場在未來幾個月將難以吸收OPEC原油供應，因為波灣地區的出口很可能在該地區季節性需求高峰後出現成長。」

美元反彈拖累金價從近四周高位回落

現貨黃金價格下跌0.83%至每英兩3,353.43美元，盤中稍早曾觸及5月8日以來最高點。

美國黃金期貨收低0.6%，報每英兩3,377.10美元。

黃金周二下跌是受美元走強打壓，因投資人在川普與中國領導人習近平可能通話前變得謹慎，而且正等待可能影響美元走勢的美國就業數據公布。

今年以來金價已上漲逾27%，主要受到避險需求的支撐。由於貿易戰持續升級，投資者紛紛拋售高風險資產並轉向黃金避險。目前幾乎看不到貿易戰有突破性進展的跡象。

現貨白銀下跌0.8%，至每英兩34.51美元，但在上一交易日觸及的七個月高點附近徘徊。白金上漲0.9%，報每英兩1,073.14美元；鈀金漲2.1%，報1,009.83美元。