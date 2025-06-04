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美國務院賀李在明當選南韓總統：持續深化與日韓三邊合作

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院於美東時間3日發出新聞稿祝賀李在明，並表示，兩國將持續深化美日韓三邊合作，以鞏固地區安全。法新社
美國國務院於美東時間3日發出新聞稿祝賀李在明，並表示，兩國將持續深化美日韓三邊合作，以鞏固地區安全。法新社

南韓共同民主黨候選人李在明確定當選南韓總統，美國國務院於美東時間3日發出新聞稿祝賀李在明，並表示，兩國將持續深化美日韓三邊合作，以鞏固地區安全。

韓聯社報導，南韓總統李在明的任期已於當地時間4日上午6時21分（台灣時間上午5時21分）正式開始，所有總統權限已移交至李在明手中；南韓中央選舉管理委員會（選管會）召開全體會議，表決通過大選投票結果，正式確認共同民主黨候選人李在明當選第21屆總統。

美國國務院3日發出新聞稿祝賀，指美國和南韓共享建立在美韓共同防禦條約之上，堅不可摧（ironclad）的同盟承諾、共同價值和深厚的經濟連結；國務院並指出，兩國同時也在現代化同盟關係，以符合當今戰略環境的需求，同時應對新的經濟挑戰。

國務院也表示，兩國將持續深化美日韓三邊合作，以鞏固地區安全、強化經濟韌性，以及保衛兩國共享的民主原則。

李在明 國務院 南韓

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